Bilecik'te otomobilinin üzerindeki kar birikintisini temizleyen kişiye başka bir araç çarptı
15.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:53
Bilecik'te otomobilinin üzerinde biriken karları temizlediği esnada başka bir otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobilinin üzerinde biriken karları temizlediği esnada başka bir otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Beşiktaş Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 11 DA 785 plakalı otomobilini temizleyen Mustafa S'ye (44), rampadan aşağı inmek isteyen Bilal K. yönetimindeki 26 VT 393 plakalı otomobil çarptı.
Olayda yaralanan Mustafa S, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı