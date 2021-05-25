Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Atatürk Bulvarı'ndan Tepebaşı istikametine giden İlkay K. (28) idaresindeki 11 EF 934 plakalı otomobil, OEDAŞ binası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Bulanık'a (38) çarptı.

Ayaklarında kırıklar oluşan Bulanık, olay yerine gelen sağlık ekibince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde bulunan ve sinir krizi geçiren kadına ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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