Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20
Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

'in ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, T.K. yönetimindeki 06 ADU 289 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunun Kızılöz köy kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (65) çarptı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbay'ın cesedi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomobil sürücüsü T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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