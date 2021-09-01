Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi'nde seyreden İsmail A. idaresindeki 11 AJ 296 otomobil, Atatürk Parkı önünde karşıya geçmeye çalışan Fatma Erva K'ye çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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