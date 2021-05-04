Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Mahmut G.T. yönetimindeki 26 UE 638 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 8 yaşındaki Elif Nur K'ye çarptı.

Çarpmanın sonucu yaralanan Elif Nur K, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
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