Bilecik'te otomobilde 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bilecik'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bilecik'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.K'nın kullandığı otomobili Bozüyük'te durdurdu.
Polis, otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan H.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.