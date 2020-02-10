Bilecik'te otomobilde 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Bilecik'te otomobilde 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

10.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:32
Bilecik'te otomobilde 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.K'nın kullandığı otomobili Bozüyük'te durdurdu.

Polis, otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan H.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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