Bilecik'te otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı
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Bilecik'te otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:44
Bilecik'te otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

'te otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat Y. yönetimindeki 11 AJ 598 plakalı otomobil, Hamsu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak park halinde bulunan 11 AH 547 plakalı traktöre çaptı.

Kazada sürücü Murat Y. ile araçta bulunan Cansu Ş. (15) ve Dilara A. (15) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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