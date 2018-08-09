Bilecik'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun İçmeler mevkisinde arızalanan 34 AG 9207 plakalı tır, sürücüsü Selçuk Yiğit tarafından yolun sağ şeridine çekildi.

Aynı istikamette seyreden Ergun Kalmaoğlu'nun kullandığı 54 LS 247 plakalı otomobil ise tıra arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Kalmaoğlu'nun kurtarılması için olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Kalmaoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Sakarya-Bilecik karayolu, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.