Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı
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Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı
21.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:22

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesi istikametine ilerleyen E.N. yönetimindeki 11 AB 581 plakalı otomobil, TOKİ rampasında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak, su kanalına devrildi. Kazada sürücü E.N. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten sağlandı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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