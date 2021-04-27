Bilecik'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Samet U. idaresindeki 16 KKZ 79 plakalı otomobil, sürücünün önünde bulunan aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazada sürücü Samet U. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı