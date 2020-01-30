Bilecik'te otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

30.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:42

Bilecik'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ramazan Y. yönetimindeki 11 EA 688 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Ertuğrulgazi Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Leyla Y. (39), Osman E. Y. (8) ile Beyza Y. (13) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA