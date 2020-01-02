Bilecik'te otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
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Bilecik'te otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

02.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:50
Bilecik'te otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hüsnü Şekercioğlu idaresindeki 26 044 plakalı otomobil, Bilecik Çevre Yolu istikametine giderken Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Kazada yaralanan sürücü Şekercioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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