Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik-Yenişehir kara yolu Gökpınar girişi mevkisinde Mehmet Taşcan yönetimindeki 11 EC 850 plakalı otomobil ile Sefer Kaya'nın kullandığı 34 NK 4054 plakalı tır çarpıştı.
Otomobilin tarlaya savrulduğu, tırın devrildiği kazada yaralanan sürücüler Taşcan ve Kaya, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.