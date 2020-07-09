Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülhamidhan Bulvarından 1. OSB istikametine seyir alinde bulunan 16 SGK 25 plakalı otomobil sürücüsü Adem B., Polis Evi Kavşağına geldiği esnada Bahçelievler Mahallesine dönüş yapmak istediği. Bu esnada Abdülhamidhan Bulvarından Osmaneli istikametine seyir halinde bulunan Sezer S. yönetimindeki 43 AAE 380 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosiklette sürücü yaralandı.Yaralı Sezer S. olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA