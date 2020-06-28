Bilecik'te otomobil ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Salim K. idaresindeki 34 NT 328 plakalı otomobil, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Bilecik Devlet Hastanesine sevk etmek için yola çıkan Şadi Ç'nin kullandığı 11 TE 498 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salim K, sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta ise Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü. Kaynak: AA