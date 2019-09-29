Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

29.09.2019 14:16
Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hakan Ünallı idaresindeki 16 LFP 48 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde Türkmeneli ile İstiklal caddelerini birbirine bağlayan kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ünallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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