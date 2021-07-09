Bilecik'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesinden şehir merkezine seyreden Ömer K. idaresindeki 41 AFK 055 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki yürüyüş yoluna devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ümriye K. (53) yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı