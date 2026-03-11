Haberler

Bilecik'te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçarken, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçarken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Deresakarı köyü mevkiinde Emre Ö. idaresindeki 26 KP 826 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Emre Ö. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu