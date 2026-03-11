Bilecik'te otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçarken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Deresakarı köyü mevkiinde Emre Ö. idaresindeki 26 KP 826 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Emre Ö. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı