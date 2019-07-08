Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meral Okta (42) yönetimindeki 26 TH 644 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun 25. kilometresi Bayırköy beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, Okta (42) ile otomobilde bulunan Defne (5), Berke (11), Zuhal (40) ve Yaren Çötok (9) ile Hacer Çivci (62) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine ve Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA