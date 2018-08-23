Bilecik'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
Bilecik'te ehliyetsiz araç kullanan 15 yaşındaki çocuk, otomobili bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.
Bilecik'te ehliyetsiz araç kullanan 15 yaşındaki çocuk, otomobili bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.P. (15) idaresindeki 11 EL 467 plakalı otomobil, Eskişehir-Sakarya karayolu Keremali kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Yaralanan S.P, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.