Bilecik'te otomobil aynası çarpan lise öğrencisi yaralandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin aynası yola aniden fırlaya yayaya çarptı. Kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi önünde seyir halindeki 11 AAN 802 plakalı otomobil sürücü Canan Özfidaner Ertuğrulgazi Lisesi önüne geldiğinde koşarak yola fırlayan Şükran Melek T.'ye (15) aracın aynasıyla çarptı. Kazada yere düşen lise öğrenci kız yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK