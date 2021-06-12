Bilecik'te otobüsün çarptığı yaya yaralandı
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Bilecik'te otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te otobüsün çarptığı yaya yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otobüsün çarptığı yaya yaralanırken, aynı noktada 2 günde 2 ayrı kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otobüsün çarptığı yaya yaralanırken, aynı noktada 2 günde 2 ayrı kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağındaki yaya geçinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Sokak'tan gelerek kavşaktan Küçük Sanayi Sitesi istikametine dönüş yapan Selami A. yönetimindeki 35 KJG 41 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen 29 yaşındaki Damla Nur K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi yaralanan yaya Damla Nur K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan dün akşam üstü aynı mevkide motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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