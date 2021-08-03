Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
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Bilecik'te ormanlara dronlu denetim

Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te girişlerin yasaklandığı ormanlarda, yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da dronla denetimler yapılmaya başladı.

BİLECİK'te girişlerin yasaklandığı ormanlarda, yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da dronla denetimler yapılmaya başladı.

Bilecik Valiliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan orman yangınlarının ardından, kentte ormanlara giriş çıkışları yasakladı. Çıkabilecek orman yangınlarına karşı ise merkez ve ilçelerdeki yangın gözetleme kulelerinde görevli ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.Olası orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinin yanı sıra ekipler, dronlarla havadan denetim yaparak kontrollerini sürdürüyor. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için gözetleme kulelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilerek, "Orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca kulelerden orman sahası titizlikle takip edilmektedir. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla, kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır. Her 15 veya 30 dakikada telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bölgelerindeki durum hakkında bilgi vermektedir" denildi.


Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
Bilecik'te ormanlara dronlu denetim
Bilecik'te ormanlara dronlu denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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