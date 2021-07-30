BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
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BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, merkeze bağlı Gülümbe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİLECİK'te, merkeze bağlı Gülümbe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangınıyla ilgili 'sabotaj' şüphesiyle 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine Bilecik Orman Müdürlüğü ve Bayırköy Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplere yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da destek oldu. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ederken, Jandarma Komutanlığı ekiplerince de yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SABOTAJ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ormanlık alanda görüldüğü iddia edilen 1 kişi 'sabotaj' şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BİLECİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI; 1 ŞÜPHELİ SABOTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINDA - Haberler
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