Bilecik'te Orman Yangını

Bilecik'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya Karayolu Gülümbe köyü mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yüksek bir bölgede ve yol olmadığı için karadan müdahale edilemeyen yangın için Bursa'dan iki helikopter sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çevre ilçedeki ekiplerden yardım talep edildiği bildirildi.