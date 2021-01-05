Bilecik'te ölü bulunan yaşlı adamın torunu tutuklandı
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Bilecik'te ölü bulunan yaşlı adamın torunu tutuklandı

05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:34
Bilecik'te ölü bulunan yaşlı adamın torunu tutuklandı

Bilecik'te bir yaşlı adamın, evinde cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan torunu tutuklandı.

Bilecik'te bir yaşlı adamın, evinde cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan torunu tutuklandı.

Ziya A'nın (81), Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, torunu Mehmet A'yı (44) gözaltına aldı.

Dedesini boğduğu iddia edilen Mehmet A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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