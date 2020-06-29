Bilecik'te olaylı yıkım
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Bilecik'te olaylı yıkım

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda belediyeye tahsis edilen ve ormanlık alanda olduğu için yapı izni alınmadığı belirtilen bina yıktırılırken, olay yerine alınmayan zabıta ve belediye yetkilileriyle jandarma arasında arbede yaşandı.

Bilecik'te olaylı yıkım
29.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:05

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda belediyeye tahsis edilen ve ormanlık alanda olduğu için yapı izni alınmadığı belirtilen bina yıktırılırken, olay yerine alınmayan zabıta ve belediye yetkilileriyle jandarma arasında arbede yaşandı.

Sabah saatlerinde Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta bulunan Yel Değirmen Teras adlı işletme İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla yıkıldı. Yıkım esnasında bölgeye araç girişi jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, sadece yaya olarak girişlere izin verildi. Basın mensupları yıkımın gerçekleştiği alana ulaşabilmek için yaklaşık 3 kilometre yürümek zorunda kaldı. Alana belediyenin hiç bir aracı ve çalışanları da alınmazken, yıkım esnasında tesadüf eseri olay yerinde olan Bilecik Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları olayı görüntüledikleri esnada Bilecik İl Özel İdare çalışanları tarafından kendilerini zor kullanıldığı iddia ettiler. Çalışanlar hastane giderek darp raporu alırken görüntülerinde silindiğini iddia ettiler.

Zabıta ile jandarma arasında arbede yaşandı

Yıkımı ve belediye çalışanlarının mahzur kaldığı olayı duyan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hemen zabıta ekiplerini olay yerine sevk etti. Bilecik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü aynı zamanda Zabıta Amiri Sali Yılmaz ile Zabıta Komiseri Özgür Özmen olay yerine geldiklerinde jandarma engeli karşılaştılar. Yıkımın olduğu alana girmek isteyen zabıta ile jandarma arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrası yıkım yerine alınmayan ekipler, jandarmaya tepki gösterdiler.

Yapı kaçak

İl Özel idaresi yetkilileri, yapının kaçak olduğunu belirttiler. Söz konusu yapı üzerinde yapılan güçlendirme ve eklentilerin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı görevlilerce tespit edildiği, orman arazisi üzerinde olan yapı için izin alınmadığı, yıkım kararının 18 Haziran 2020 tarihli tutanak ve yazıyla kendilerine bildirildiğini, söz konusu yazıya istinaden bugün yıkımın gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan yıkım sonrası İl Özel İdaresi ekipleri enkazı almadan olay yerinden ayrıldılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Manşet

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