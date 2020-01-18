Bilecik'te "Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum" kampanyası

18.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:32

Bilecik'te, eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum" kampanyasıyla kitap temini, okunması, okutulması, amaçlı kampanya başlatıldı.

Sağlıklı kişiliğin oluşması bakımından kitap okumanın önemine değinen Vali Bilal Şentürk, "Topyekun okuma kampanyası başlatalım. Hedef kitlemiz başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz ve tüm Bilecikliler." dedi.

Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bilecik genelinde başlatılan "Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum" adlı kitap temini yardım toplama kampanyası ile öğrencilerde okuma kültürünü geliştirmek, öğrencilerin düşünce ufuklarını genişleterek daha bilinçli ve duyarlı nesiller yetiştirmek, ulaşabilecekleri kitap sayısını arttırmak, kütüphanesi kısıtlı okulların kütüphanelerini zenginleştirmek istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından belirlenen kitapların alınacağını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:



"Aldığımız kitapları kütüphaneye koymak için değil, okuyacağız ve okutacağız. Bir kitabı bin kişi okuyabilir. Kitaplar birden fazla kişiye ulaşmalı. İlimizde istiyoruz ki herkes okusun. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize, öğrencilerimiz de anne ve babalarının kitap okumalarına vesile olsun. O zaman topyekun okuyan bir Bilecik oluruz. Sadece okumak yeterli değil. Okuyan, okuduğunu anlayan, muhakeme edebilen bireyler kendilerine, çevrelerine ve ülkelerine daha faydalı olacaktır. Kitap okurken durup düşünebiliyorsunuz. Kendi hayatınıza bunu yansıtabiliyorsunuz. 10 farklı kitap demek 10 farklı dünya demek. Kitap okuyarak yetişen öğrenciler hem derslerinde, hem de hayatın her alanında çok başarılı olacaktır."



İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de "Kitap" toplama yardım kampanyası için 2860 sayılı kanun çerçevesinde Ziraat Bankası Bilecik Şubesinde TR 360001000118388108135047 IBAN numaralı hesap açıldığını, gönüllü vatandaşların katılımıyla nakdi yardımların kabul edileceğini, oluşturulacak kitap seçim komisyonu tarafından seçilen kitapların alımı ve öğrencilere ulaştırılmasının sağlanacağını belirterek, kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ellerindeki kitapları bağışlayabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA