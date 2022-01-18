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Bilecik'te okullar tatil edildi

Bilecik'te okullar tatil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır. - BİLECİK

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