Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi - Haberler
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Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

Bilecik'te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik'te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı. Aksaklıklar bulunan öğrenci servis sürücülerine gerekli tutanaklar tutularak, uyarılar yapıldı. - BİLECİK

Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Okul, Yerel, Haber

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