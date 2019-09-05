Bilecik'te okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı

05.09.2019 16:06

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresindeki toplantıda, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde paydaşlarla daha yoğun olarak bir araya geleceklerini ifade etti.

Şentürk çalışmaları, okul idaresi, öğretmen ve velilerle yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Okul idaresi olarak gereken asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız. Sorunlarımızı mümkün mertebe kendi içimizde çözmeye çalışacağız, Çocuklar bizim için değerlidir. Etkin bir iletişim dilimiz olacak. Çocukların iletişim dilini iyi öğrenebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için onlara fırsat sunacağız. Eğitimle ilgili olarak her noktada donanımlı insan yetiştirelim istiyoruz. Okul idaremize çok iş düşüyor. Orkestra şefleri onlar. Süreç içinde gördüğümüz eksik, yanlış varsa oturacağız konuşacağız, görüşlerimizi paylaşacağız ve müdahale edeceğiz. Bilecik'in imkan ve kabiliyeti buna yeterlidir. Yeni eğitim öğretim yılının öncelikle çocuklarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğunun sağlandığı gerçekten nitelikli eğitim alabildikleri bir formatta geçmesini diliyorum."

Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile eğitim kurumları müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katıldığı toplantı, okul güvenliği hakkında yapılan sunumlarla sona erdi.

Kaynak: AA