Bilecik'te öğretmenlere trafik eğitimi verildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere "Trafik Kazalarını En Aza İndirme" konulu eğitim verildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere "Trafik Kazalarını En Aza İndirme" konulu eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki okulların konferans salonlarında gerçekleştirilen seminere Osmaneli Merkez ve bağlı köylerde görev yapan okullardaki öğretmenler katıldı.
Konferansta Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personeli Deniz Soylu ve Ramazan Hakan İyikörükçü sunum gerçekleştirdi.
Konferansta öğretmenlere trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme eğitimi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan