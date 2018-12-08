Bilecik'te Öğretmenlerden Türk Halk Müziği Konseri

Bilecik'te görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri verdi.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünce moral ve motivasyonu arttırmak ve öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 31 kişilik koro, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Türk Halk Müziği konseri verdi.

Müzik öğretmeni Yücel Adıyaman'ın yönettiği koro, Bilecik yöresine ait türkülerin yanı sıra çeşitli türküleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, ilçe milli eğitim ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşların izlediği ve büyük beğeni alan konser sonunda, programı hazırlayanlara teşekkür etti.