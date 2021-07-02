Bilecik'te öğrenciler basılı karne ve başarı belgelerini almanın sevincini yaşadı
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Bilecik'te öğrenciler basılı karne ve başarı belgelerini almanın sevincini yaşadı

Bilecik'te öğrenciler basılı karne ve başarı belgelerini almanın sevincini yaşadı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona ererken öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona ererken öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Maltun Hatun İlkokulu'ndaki karne töreninde, karne ve belgelerini alan öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı. Karnelerini alan öğrencilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Okulda düzenlenen karne törenine katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gazetecilere, eğitimin bu yıl ağırlıklı olarak uzaktan yapıldığını söyledi.

Bazı sınıfların haftada iki gün olmak üzere kısmen yüz yüze eğitim yapabildiğini dile getiren Şentürk, "Pandemiden dolayı arzu ettiğimiz şekilde eğitim öğretim yapıldı diyemeyiz. Pandemiden de çok dersler çıkardığımızı görüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız uzaktan da olsa 'zoom' üzerinden derslere devam etmeye gayret etti. Velilerimiz, öğrencilerimiz katılmaya çalıştılar. Uzaktan olmaları, çocukların sosyalleşmeleri ve hareketli olması bakımından dezavantajları oldu. Biraz da elektronik aletlerle daha çok vakit geçirdiler ama yaz döneminde inşallah telafi kurslarıyla, farklı sportif aktivitelerle onu telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bilecik'in öğrenci sayısıyla, eğitim alt yapısıyla eğitimin en iyi verilebileceği yer olduğunu kaydeden Şentürk, "Hedefimiz de o. Biz büyük şehirlerin arasında her anlamda her şeyin en iyisinin olduğu bir yer olmak istiyoruz. Eğitimde de Bilecik'i daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız bu noktada fedakarca çalıştılar. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında da aynı anlayışla pandeminden de arınmış bir şekilde çocuklarımız okula kavuşurlar. Daha iyi günlere hep beraber inşallah ulaşırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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