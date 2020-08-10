Bilecik'te Neolitik döneme ait izler
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Bilecik'te Neolitik döneme ait izler

Bilecik'te sürdürülen arkeolojik çalışmalarla 9 bin yıllık bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılırken, kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek.

Bilecik'te Neolitik döneme ait izler
10.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:33

Bilecik'te sürdürülen arkeolojik çalışmalarla 9 bin yıllık bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılırken, kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde şans eseri bulunan ve kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanında çalışmalar son sürat devam ediyor. Neolitik döneme ait 9 bin yıllık bulguların yer aldığı bölgede inceleme yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan ve Bilecik Müze Müdür Vekili Özge Şenöz'den bilgi aldı.

"Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi"

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in 9 bin yılına ışık tutan kazı çalışmalarına katkılarının devam edeceğini belirtti. Basın mensuplarına çalışmaların önümüzdeki dönemi için bilgiler veren ve gerçekleştirilen çalışmada emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür eden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün 9 bin yıl önceki komşularımızı ziyaret ettik. Bundan yaklaşık üç ay önce başlayan bir kazımız oldu. Üniversitedeki hocalarımız ve öğrencilerimizin büyük gayretleri ve Belediye Başkanlığımızın katkıları ile çalışmalar bu aşamaya geldi. Uygarlık tarihine çok büyük ve önemli bilgiler kazandırmış oluyoruz. Bunda da biz elimizden gelerek ana sponsor olarak ve Kültür Bakanlığının da işbirliği çerçevesinde devam ediyor. Bu çalışmanın olması bizi çok mutlu ediyor ve çıkacak sonuçları heyecanla bekliyoruz. Çok önemli veriler elde edildiğine inanıyorum. Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi. Şehrimizin tarihi açısında çok önemli buluyorum" dedi.

"Milattan önce 7 bin yılına yani günümüzden 9 bin yıl öncesinde burada kurulan bir yerleşmenin olduğunu öğrendik"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, çalışmaların teknik kısmı hakkında verdiği bilgide, "Şimdi birkaç sene önce burası apartmanlar arasında kalmış bir boş araziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında burada yaptığımız kazılar, buranın Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu gösteriyor. Milattan önce 7 bin yılına yani günümüzden 9 bin yıl öncesinde burada kurulan bir yerleşmenin olduğunu öğrendik. Yaptığımız analizler sonucu buradaki yerleşmenin bir çay veya dere kenarında kurulu olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında etrafın verimli tarım alanları ve ormanlık olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Amacımız bu bölgeyi açık hava müzesi haline getirebilmek"

Gerçekleştirilen çalışmanın Bilecik için önemine değinen Fidan, "Şu ana kadar yapılan çalışmalar şehir tarihinin Milattan Önce 3 bin yılına kadar gittiğiydi. Biz şimdi bunu 4 bin yıl daha geriye götürerek, Milattan önce 7 bin yılına geri götürdük. Buradaki amacımız, Batı Anadolu ve uygarlık için çok önemli ancak burayı bir açık hava müzesi haline getirmek. Sadece Bilecik değil hatta tüm dünyadan insanları buraya çekmek istiyoruz. Çünkü bizler burada 20 dakikalık bir gezi ile bin yıllık süreci çok rahat göstereceğiz. Tabi burada birçok kurumun işbirliği var. Belediye Başkanlığımızın da katkıları son derece önemli oldu. Onların desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Şahin ziyareti kapsamında ayrıca alanda çalışmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüreyla Balcı'dan o döneme ilişkin botanik örnekleri ve çıkan kalıntılar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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