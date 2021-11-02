Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-160 kara yolunda Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi istikametinden kent merkezi yönüne seyreden K.M.Ö. idaresindeki 11 AAJ 617 plakalı motosiklet, Polis Evi kavşağında manevra yapan ve plakası alınamayan G.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan M.T. (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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