Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı - Haberler
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Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kullandığı motosikletini deviren sürücü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kullandığı motosikletini deviren sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı, eski belediye kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Tepebaşı mevkiinden Karayolları istikametine seyir halindeki 16 AHV 310 plakalı motosiklet sürücü Sinan K. (25) eski belediye kavşağına geldiği esnada önüne aniden bir araç çıktı. Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikletini devirdi. Yaşanan kazada motosiklet sürücü Sinan K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı

Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı

Bilecik'te motosikletini deviren sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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