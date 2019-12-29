Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
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Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:53
Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

'te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezi istikametine giden Adem Y. (35), idaresindeki 16 LMK 82 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 11 AB 121 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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