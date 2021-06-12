Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Mertcan Y. (22) yönetimindeki 09 AAD 991 plakalı motosiklet, Park 2 Sokak üzerlerinde Abdülhamithan Bulvarına dönüş yapan Ersin Y.(65) idaresindeki 34 CDV 389 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mertcan Y., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı