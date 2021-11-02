Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Polis Evi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi istikametinden kent merkezi seyir halindeki Kadir Melih Ö. idaresindeki 11 AAJ 617 plaka motosiklet ile kavşaktan 'U' dönüş yapmak isteyen G.E. idaresindeki ve plakası alınamayan otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Melih T. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

 Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title