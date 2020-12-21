Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

21.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:14
Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeyken seyir haline geçen Mehmet Y. yönetimindeki 11 AV 532 plakalı otomobil, seyir halindeki Özgür O. idaresindeki 11 AAC 478 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun yapılan tetkikler sonucu netlik kazanacağı öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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