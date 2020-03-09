Bilecik'te motosiklet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Bilecik, 3. Sayfa

Bilecik'te motosiklet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:09
Bilecik'te motosiklet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Abdülhamidhan Bulvarından Küçük Sanayi İstikametine seyir halindeki Adem Gücen yönetimindeki 11 M 0090 minibüs ile Park 2 Sokaktan bulvara çıkış yapan Serkan Akkaş idaresindeki 11 DM 844 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Serkan Akkaş ile minibüste yolcu olarak bulunan Sebiha Eröz (51) yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinde olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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