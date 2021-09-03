Bilecik'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Bilecik'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'te Bozüyük ilçesine seyir halindeki Birol Talha Ş. yönetimindeki 11 AAY 572 plakalı motosiklet, Dalakdere 1 Sokak kavşağına geldiği esnada refüjden çıkmış ve yola uzanan bir bordür taşına çarpması sonucu devrildi. Kazada sürücü Birol Talha Ş. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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