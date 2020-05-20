Bilecik'te motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı
Bilecik'te motosikletin bariyere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
20.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:22
Bilecik'te motosikletin bariyere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Necmi Kadıoğlu Caddesinde ilerleyen Şükrü C. yönetimindeki 11 DA 018 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ve motosiklette bulunan Hasan T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA