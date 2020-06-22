Bilecik'te misket büyüklüğünde dolu yağdı.
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Bilecik'te misket büyüklüğünde dolu yağdı.

22.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:58

Bilecik'te misket büyüklüğünde dolu yağdı...Sular içinde mahsur kalan araç ve sürücüsü suların çekilmesini bekledi

BİLECİK - Bilecik'te misket büyüklüğünde yağan dolu hayatını olumsuz etkilerken, aracıyla yağmur sularının biriktirdiği suda mahsur kalan sürücü suların çekilmesini bekledi.

Bilecik ve bazı ilçelerinde öğleden sonra aniden bastıran dolu hayatını olumsuz etkilerken, ardından etkili olan sağanak yağış ise tam anlamıyla üzerine tuz biber oldu. Kent merkezinde dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu, sağanak sonucu bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, Bahçelievler ile Hürriyet Mahallesi arasındaki alt geçitte biriken yağmur suları araçların geçişine imkan vermedi.Atatürk Bulvarı'nda bulunan iş yerleri de su baskından nasibini alırken, bazı araç sahipleri araçlarının doludan etkilenmemesi için araçlarını üzerine battaniye serdiği kameralara yansıdı. Belediye ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.

Bilecik'te misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Kaynak: İHA

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