Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucunda M.D'nin ilçeye bağlı Ahmetler köyü Değirmendere mevkisinde bulunan mısır tarlası ile evinde ve çiftliğinde arama yaptı.

Operasyonda, 3 kilo kubar esrar ve 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.D. gözaltına alınarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun