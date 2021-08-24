Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucunda M.D'nin ilçeye bağlı Ahmetler köyü Değirmendere mevkisinde bulunan mısır tarlası ile evinde ve çiftliğinde arama yaptı.

Operasyonda, 3 kilo kubar esrar ve 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.D. gözaltına alınarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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Bilecik'te mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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