Bilecik'te minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Bilecik'te minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa istikametine giden E.E. idaresindeki 11 DT 893 plakalı minibüs, Arapdede köyü kavşağında, H.D'nin kullandığı 11 DL 209 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlar şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.D, minibüste bulunan Ayşe, Berat ve Arda Elvan ile Kadriye ve Ahmet Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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