Bilecik'te minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı

16.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:31

Bilecik'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 11 AU 723 plakalı minibüs ile aynı yinde ilerleyen Sinan G. yönetimindeki 15 NZ 301 plaklı tır, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Hacer A. (59) ile Emin K. (74) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA