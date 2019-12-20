Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turan Işık (46) idaresindeki 11 M 0042 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesinde Zümrüt Sokak ile Laleli Sokak'ın kesişiminde Nusret Çelik (38) yönetimindeki 11 AL 305 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüs çarpışmanın etkisiyle önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi.
Kazada yaralanan Işık ve Çelik ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.