Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana ve Eser sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Yediler kavşağından Abbaslık yolu istikametine seyir halinde İbrahim A., idaresindeki 11 AAH 978 plakalı otomobil, Eser sokaktan Mevlana sokağa dönüş yapan Selami K.'nin kullandığı 11 M 0050 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içinde yolcu olarak bulunan Rukiye Ö., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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